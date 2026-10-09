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Record in sala parto a Sassuolo, nasce Everest bimbo di 5,6 kg

Un fiocco azzurro extra large nell'ospedale Emiliano dove una donna di 34 anni ha dato alla luce il suo terzo figlio

Record in sala parto a Sassuolo, nasce Everest bimbo di 5,6 kg
09 ottobre 2026 | 16.32
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Nascita molto speciale all'ospedale di Sassuolo dove la 34enne Klleci Xhurxhina, il 6 ottobre, ha dato alla luce, con parto naturale, il suo terzo figlio Everest, che pesava 5,6 chilogrammi. Una ‘mole’ davvero straordinaria per un neonato. La mamma e il papà, Siri Zenelaj, di origini albanesi, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato, insieme alle ostetriche e ai ginecologi del reparto. Ad oggi, a Sassuolo, sono 915 i parti da inizio 2026, 30 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend in crescita per il secondo punto nascita della provincia, diretto Antonio Ragusa.

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