Record in sala parto a Sassuolo, nasce Everest bimbo di 5,6 kg

Nascita molto speciale all'ospedale di Sassuolo dove la 34enne Klleci Xhurxhina, il 6 ottobre, ha dato alla luce, con parto naturale, il suo terzo figlio Everest, che pesava 5,6 chilogrammi. Una ‘mole’ davvero straordinaria per un neonato. La mamma e il papà, Siri Zenelaj, di origini albanesi, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato, insieme alle ostetriche e ai ginecologi del reparto. Ad oggi, a Sassuolo, sono 915 i parti da inizio 2026, 30 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend in crescita per il secondo punto nascita della provincia, diretto Antonio Ragusa.