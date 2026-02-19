L'accaduto, poi denunciato ai carabinieri, sulla pista di pattinaggio del comune della città metropolitana di Firenze
Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci (Firenze). L'uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe cercato di sottrarre il piccolo, attorno ai 5 anni, alla madre e che, dopo alcuni momenti di estrema tensione, colluttazione e urla, avrebbe desistito e sarebbe poi fuggito.
È stata la stessa donna a chiamare i carabinieri e denunciare poi l’accaduto, sul quale adesso i militari dell'Arma stanno svolgendo delle indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.