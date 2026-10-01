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Schillaci: "Ridurre differenze territoriali e offrire percorsi assistenziali integrati"

Il ministro della Salute bnel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare'﻿

Orazio Schillaci - Fotogramma
Orazio Schillaci - Fotogramma
01 ottobre 2026 | 11.31
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"Il progresso scientifico sta aprendo nuove prospettive. Il nostro obiettivo è quello di tradurle sempre più rapidamente in cure e servizi accessibili, riducendo le differenze territoriali e offrendo alle persone con malattia rara percorsi assistenziali integrati". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare', format di lavoro che mette in relazione l'innovazione e l'organizzazione delle cure delle malattie rare, organizzato a Roma da Bistoncini Partners.

"Fin dall'inizio del suo mandato - ha sottolineato il ministro - questo Governo ha riservato particolare attenzione alle malattie rare, dando piena attuazione alla legge 175 del 2021, adottando e finanziando il Piano nazionale Malattie rare 2023-2026 e intervenendo sul riordino della Rete nazionale. Dal lavoro fatto al 1° Summit sulle Politiche per le malattie rare, tenutosi lo scorso giugno, è nata la Carta di Roma che raccoglie proposte concrete per ridurre i tempi delle diagnosi, sostenere la ricerca, favorire l'accesso ai trattamenti e assicurare continuità nei percorsi di cura. Il dialogo tra istituzioni, ricerca, professionisti, associazioni e imprese, che anima anche la giornata, è determinante per proseguire su questa strada".

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malattie rare orazio schillaci rerevolution
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