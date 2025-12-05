circle x black
Sesso, ecco le leggende a cui credono ancora uomini e donne: parola di Censis

Dal ciclo al primo rapporto, le leggende in cui casca fino al 23% degli uomini e al 16% delle donne

Coppia a letto
Coppia a letto - 123Rf
05 dicembre 2025 | 10.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

No, sul sesso non sappiamo tutto e sono ancora tanti gli italiani, soprattutto uomini, che credono a falsi miti. Lo rileva il 59esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2025.

"Anche se tra le donne prevale una sessualità consapevole, una minoranza dà ancora credito a falsi miti: per il 16,6% (il 23,7% degli uomini) è impossibile rimanere incinte se si hanno le mestruazioni, l'8,9% (il 9,1% degli uomini) crede che nelle notti di luna piena le donne siano più fertili, il 5,1% (il 6,4% degli uomini) pensa che la pillola anticoncezionale protegga dalle infezioni sessualmente trasmissibili, il 3,8% (il 5,3% degli uomini) ritiene che al primo rapporto sessuale non si possa rimanere incinte".

Sul tema contraccezione, "il 42,7% delle donne chiede al partner di utilizzare il profilattico, il 26,2% prende la pillola anticoncezionale, il 21,7% pratica il coito interrotto, il 5,6% tiene conto dei giorni fertili", si legge nel report.

Tra le donne c'è chi non l'ha mai fatto tra i 18 e 60 anni

'Il 22,5% meno di una volta a settimana ma entro i tre o quattro mesi, il 6,4% tra i quattro e i sei mesi, il 10,3% non ha al momento una vita sessuale'

Tra le donne c'è chi ammette di non aver mai avuto rapporti. "Il 92,5% delle donne tra 18 e 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi o incompleti nel corso della vita, mentre il 7,5% non ne ha mai avuti. Il 60,9% dichiara di avere attualmente almeno un rapporto sessuale alla settimana, il 22,5% meno di una volta alla settimana ma entro i tre o quattro mesi, il 6,4% tra i quattro e i sei mesi, il 10,3% non ha al momento una vita sessuale attiva. La maggioranza delle donne attribuisce al sesso la funzione primaria di dare piacere (61,6%), mentre il richiamo alla funzione procreativa è residuale (1,9%). Per il 56,4% sessualità e amore sono separabili".

Il 78,8% delle donne "ritiene che oggi, più che in passato, siano loro a fare il primo passo per creare un contatto con il partner desiderato (ne è convinto anche il 65,1% degli uomini)". E, ancora, "il 63,7% delle donne (e il 59,7% degli uomini) considera antiquata la rappresentazione stereotipata dell'uomo nella veste del cacciatore e della donna nel ruolo della preda", conclude il Censis.

