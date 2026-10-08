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Farnesina, sito sotto attacco informatico e analisi su sedi diplomatiche all'estero. Tajani: "Rafforzata capacità di prevenzione"

Nessun disservizio: "Situazione costantemente monitorata dal Ministero"

Immagine di repertorio
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08 ottobre 2026 | 17.29
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Da questa mattina il sito del Ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico, che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione, senza provocare disservizi. La situazione, riferisce la Farnesina in una nota, è costantemente monitorata dal Ministero, in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti. Sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all’estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi.

"La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico", ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva avuto modo di illustrare le tecnicalità della Sala Operativa Csirt anche al ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul in occasione della sua recente visita a Roma. In questo contesto, l’Italia ha deciso di lavorare insieme alla Romania e altri Stati Membri per includere nelle prossime riunioni europee proposte di designazione di attori responsabili di attacchi cyber, anche verso istituzioni italiane.

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Cybersicurezza Farnesina Attacchi informatici
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