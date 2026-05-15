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Torna Laduesse, l'evento cicloturistico alla scoperta delle meraviglie della Calabria

il 31 maggio il via in provincia di Cosenza, due i percorsi per tutte le bici e Ebike tra il Parco del Pollino e la costa tirrenica

Torna Laduesse, l'evento cicloturistico alla scoperta delle meraviglie della Calabria
15 maggio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna Laduesse, l'evento di cicloturismo alla scoperta delle meraviglie della Calabria in bicicletta. Il 31 maggio, con partenza dal Castello di Serragiumenta (Altomonte, Cs), è in programma il tradizionale bike day a partecipazione libera aperto a ogni tipo di bicicletta o Ebike. Un appuntamento ormai consolidato nel panorana del cicloturismo calabrese che da anni coinvolge gli appassionati delle due ruote e permette a tutti di scoprire, grazie alla formula del turismo esperienziale, una territorio in provincia di Cosenza ricco di sorprese.

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Due i percorsi previsti per questa edizione de Laduesse, il Sunset (77km, 1400 m di D+) e lo Sprint (30K, 974m di D+), che si snodano tra il Parco Nazionale del Pollino e la costa Tirrenica, sovrapponendosi in più punti alla Ciclovia dei Parchi della Calabria. Laduesse bike day attraversa l’antico Feudo dei Sanseverino, toccando le aree dei comuni di Sangineto lido, Belvedere, Sant’Agata d’Esaro, San Donato di Ninea, San Sosti, Acquaformosa, Lungro, Firmo e Altomonte. Diverse le tappe segnalate lungo il percorso, tra luoghi di interesse naturalistico, paesaggistico, storico e religioso. Così come quelle a carattere enogastronomico in un'area ricca di eccellenze.

Tra le tante, il centro storico di Sant’Agata d’Esaro con i suoi murales e la vicina grotta della Monaca; le cascate di frà Giovanni a San Sosti, dovesi può visitare anche l'imperdibile santuario della Madonna del Pettoruto; il borgo antico di San Donato di Ninea con il belvedere della Chiesa della Motta; Sangineto Lido con il Castello del Principe e le cascate del Vuglio. I percorsi de Laduesse transitano anche nel cuore del territorio Arbereshe, con luoghi di assoluto interesse come la chiesa di San Giovanni Battista, Matrice di Acquaformosa; la cattedrale di San Nicola di Mira a Lungro; la chiesa di Santa Maria Assunta in cielo a Firmo.

(Adnkronos) - Anche per questa edizione Laduesse, organizzata dalla Asd Serragiumenta con il supporto di Toursearcher e Fenice Comunicazione, vanta i patrocini di Regione Calabria, Provincia di Cosenza e delle amministrazioni comunali interessate dal percorso. Di primo piano i parter tecnici di questa edizione, come Bic Graphic, l'iconico brand che ha regalato a milioni di persone in tutto il mondo il potere dell'espressione creativa; RePower, leader della mobilità elettrica; Gatorade, lo sport drink da sempre al fianco degli sporitivi e Chin8Neri, la storica bevanda analcolica italiana.

Laduesse si conferma inoltre un evento Calabria Straordinaria, con al suo fianco anche Ciclovia dei Parchi della Calabria, Assipol, AlpiCapital, Credem, Arsac, Bici Sprint. Per info e iscrizioni Laduesse.com.

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cicloturismo bici turismo enogastronomia vino cibo
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