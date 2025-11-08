circle x black
Cerca nel sito
 

Travolta e uccisa sulle strisce nel Bolognese, muore a 18 anni

Al volante dell'auto che l'ha investita un 78enne, che ha subito fermato il veicolo

Incidente sulle strisce pedonali (Fotogramma)
Incidente sulle strisce pedonali (Fotogramma)
08 novembre 2025 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morta sul colpo, dopo essere stata travolta da un'auto, mentre attraversava sulle strisce, vicino casa, a Pieve di Cento, nel Bolognese. Il tragico incidente ieri intorno alle 18: la vittima, una studentessa 18enne, a quanto riporta il Resto del Carlino, si chiamava Ilaria Zannarini. Al volante dell'auto che l'ha investita un 78enne, che ha subito fermato il veicolo.

Il sindaco di Pieve di Cento: "Sconvolti, due famiglie distrutte"

"Non posso che essere sconvolto" dice all'Adnkronos il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari. "Come sindaco, credo di parlare a nome di tutta la comunità, dicendo che dobbiamo trovare assolutamente un modo per stare vicino a questa famiglia. Penso siano dei drammi così devastanti, che si veda anche la forza e il valore di essere comunità. Ho cercato la famiglia, ma ho parlato con parenti, non direttamente con i genitori, perché voglio che questo avvenga quando sono pronti loro. Anche la famiglia di chi ha investito questa ragazza è distrutta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente travolta morte Pieve di Cento
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza