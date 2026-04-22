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Ultimi temporali, poi a tutto sole e caldo fino al weekend: il meteo

Ma tornerà il freddo?

Giornata di sole - (123Rf)
Giornata di sole - (123Rf)
22 aprile 2026 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultimi temporali poi alta pressione con sole e 25°C per tutto il weekend della Liberazione. La pioggia cesserà dunque del tutto nella giornata di domani giovedì 23 aprile su tutta l’Italia. Già dalle prossime ore, comunque, i fenomeni diventeranno via via più rari e isolati, manifestandosi prevalentemente sotto forma di temporali.

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Ma tornerà il freddo? No, l'inverno non tornerà. Avremo solo un sensibile abbassamento delle temperature notturne (con minime all’alba intorno ai 3-4°C, specialmente sulle zone interne del Centro). Di giorno, però, torneremo agilmente oltre i 20°C.

In attesa del miglioramento definitivo, nelle prossime ore dovremo fare i conti con un po' di instabilità. Sono attesi temporali sul Nord-Ovest e sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Si tratterà di fenomeni a carattere sparso, alternati ad ampie schiarite, ma raccomandiamo prudenza per possibili rovesci localmente intensi, specialmente tra il Basso Lazio e le zone interne del Sud sottolinea iLMeteo.it.

Da domani la situazione migliorerà in modo deciso, ma l'aria frizzante si farà sentire al mattino presto. Vivremo giornate caratterizzate da una fortissima escursione termica diurna: le temperature saliranno come sulle montagne russe, partendo dal freddo mattutino per schizzare fino (e oltre) i 20°C durante il pomeriggio. Anche venerdì 24 aprile avremo tanto sole di giorno e un po’ di freddo all'alba (soprattutto al Centro, con minime intorno ai 4-5°C), prima di godere di massime oltre i 22°C. Il sole ci terrà ottima compagnia per tutta la Festa della Liberazione e almeno fino a martedì della prossima settimana.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 22 aprile - Al Nord: piogge sul Piemonte e sui rilievi. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: instabile soprattutto sulle aree peninsulari e in Puglia.

Domani, giovedì 23 aprile - Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia.

Venerdì 24 aprile - Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: torna l’anticiclone con sole ovunque. Weekend soleggiato e caldo.

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meteo oggi domani meteo weekend meteo italia festa liberazione meteo weekend 25 aprile
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