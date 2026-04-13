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Malore durante il pranzo a Vinitaly, muore l'imprenditore Stefano Adamo

Aveva partecipato al programma tv 'Il contadino cerca moglie'. Suo il gin Gina, omaggio alla nonna

Stefano Adamo - Facebook / Stefano Adamo
Stefano Adamo - Facebook / Stefano Adamo
13 aprile 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È morto l'imprenditore pugliese Stefano Adamo mentre stava pranzando presso uno stand al padiglione 7 di Vinitaly. Colto da un malore ieri pomeriggio è stato immediatamente soccorso dai medici che si trovavano in fiera insieme alle auto medice. I medici rianimatori hanno praticato subito le manovre di rianimazione e caricato l'imprenditore sull'autoambulanza per portarlo in ospedale dove verso le 16 è deceduto nella struttura di Borgo Roma di Verona.

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Adamo, 51 anni, ha subito un arresto cardiarco ma non si conoscono ancora le cause del decesso dovuto probabilmente a un malore piuttosto che a un soffocamento. Non si trovava a Vinitaly come espositore ma era in visita allo stand di alcuni amici.

Chi era

Stefano Adamo veniva da una famiglia che per generazioni, come ha raccontato lui stesso, ha coltivato "la terra con dedizione, producendo olio e patate nel rispetto della natura e delle tradizioni". "Cresciuto tra i campi e i profumi della mia terra, ho deciso di trasformare questa eredità in un progetto che valorizzasse i sapori autentici del territorio. Dopo anni di esperienza nella promozione dei prodotti locali, ho creato Voilà Boutique all’interno del nostro storico magazzino di famiglia". Si tratta di uno shop online nato "dall’amore profondo per il Salento e per le sue eccellenze enogastronomiche" che Adamo definiva "no spazio dove ogni prodotto racconta una storia di autenticità, qualità e legame con la terra. Qui ogni acquisto è un viaggio nei sapori del Salento — un’esperienza vera, da vivere e condividere". Tra i prodotti il Gin che omaggia la nonna Gina e "tutte le nonne salentine, paladine di una cultura pugliese travolgente e senza eguali".

Stefano Adamo aveva partecipato al programma televisivo 'Il contadino cerca moglie'. Lascia una figlia.

Riproduzione riservata
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Vinitaly stefano adamo Stefano Adamo gin Stefano Adamo vinitaly
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