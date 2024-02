Il procedimento è nato da una querela dell’ex senatore Saverio De Bonis. Il giornalista ha optato per il rito abbreviato

Vittorio Feltri andrà a processo, con rito abbreviato, a Roma il prossimo 24 settembre per istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv contro i meridionali.

I fatti contestati al giornalista vanno dal 2017 al 2020. Il procedimento è nato da una querela dell’ex senatore Saverio De Bonis.