Crosetto: "Conte critichi se stesso, governo sta dando esecuzione a decreti precedente esecutivo"

''Il governo, in particolare il ministero della Difesa, sta dando esecuzione a cinque decreti presi dal precedente governo il cui principale esponente e partito era quello di Conte. Fino ad oggi ogni cosa che è partita dall'Italia e che partirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per essere consegnata in Ucraina, viene fatta da questo governo in esecuzione di scelte prese dal precedente governo, dove Conte rappresentava il maggior partito di maggioranza. Per cui ogni cosa che viene criticata da Conte, dovrebbe rivolgerla a se stesso''. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde così ai cronisti, lasciando l'assemblea di Alis, che gli chiedono un commento alle polemiche del M5S sull'invio di armi all'Ucraina.