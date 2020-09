Addio a disegnatore di Tex

(FOTOGRAMMA)

L'artista argentino Miguel Angel Repetto, per oltre 10 anni tra i disegnatori di Tex, dall'esordio avvenuto sull'Almanacco del West del 1999 fino alla lunga avventura pubblicata sul 'Maxi Tex' del 2012, è morto a Luján, nei pressi di Buenos Aires, all'età di 90 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Alejandra alla casa editrice milanese Sergio Bonelli che pubblica Tex. Per Bonelli Editore, Repetto ha disegnato anche sette albi della serie regolare dedicata ad 'Aquila della Notte' e un'altra storia breve per l'Almanacco del West del 2002, a costellare una carriera che è stata segnata dal western sin dagli esordi.

Nato a Luján il 17 febbraio 1929, Repetto è entrato nel mondo del fumetto quando aveva 17 anni grazie al polivalente autore Ramón Columba, che era anche uno dei più prestigiosi editori di fumetti d'Argentina. Inserito nello staff della Editorial Columba dopo aver vinto un concorso nazionale, per cinque anni ha lavorato "a bottega" senza mai vedere pubblicata una sua storia, in attesa di sviluppare sufficienti capacità per fare il suo esordio professionale. Capacità che si sono affinate tanto da permettergli di disegnare per diversi anni una serie western intitolata "Diego".

In seguito, aiutato anche dalla sua velocità nel disegnare, Repetto ha modo di lavorare per altri editori argentini, muovendosi tra storie di guerra e avventure western. L'Editorial Frontera gli dà occasione di disegnare alcune sceneggiature di Héctor Oesterheld, mentre per l'Editorial Record disegna oltre 70 episodi di 'O Cobra', personaggio creato graficamente da Arturo Del Castillo e che ha sempre riscosso un grande successo in diversi paesi del mondo.

A partire dagli anni '60 Repetto inizia anche un'intensa attività di collaborazione con varie case editrici straniere, tra cui la statunitense Charlton, l'inglese Fleetway e le italiane Dami e Dardo. A metà degli anni '80, inoltre, ha realizzato per la King Features Syndicate le nuove strisce dell'Agente Segreto X-9 creato da Dashiell Hammett e Alex Raymond.