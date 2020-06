Torna Harry Potter, in uscita 4 nuove storie

di Paolo Martini

Il magico mondo di Harry Potter torna ad animarsi di nuove avventure, esplorando le materie di studio della scuola di Hogarts. A distanza di dodici anni dall'uscita di 'Harry Potter e i Doni della Morte', settimo e ultimo tomo della saga del maghetto occhialuto, la scrittrice scozzese J.K. Rowling, autrice del fenomeno mondiale da 500 milioni di copie, ha preparato una nuova serie di quattro brevi libri che esplorano le origini della magia e le discipline connesse allo studio per diventare dei buoni maghi.

Pottermore Publishing, l'editore digitale dei libri della Rowling, pubblicherà il prossimo 27 giugno in versione ebook delle storie che però non sono esattamente dei romanzi, ma narrazioni che esploreranno "il folclore e la magia che sono nel cuore delle storie di Harry Potter". Ognuno dei quattro titoli prenderà in esame materie specifiche che compongono il curriculum di Hogarts: 'Harry Potter - A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts', 'A Journey Through Potions and Herbology', 'A Journey Through Divination and Astronomy' e 'A Journey Through Care of Magical Creatures'.

I quattro libri si concentreranno sulle materie studiate nella scuola di Hogwarts, come la divinazione, l'erbologia, la difesa contro le Arti Oscure, l'astronomia, le pozioni magiche e le creature magiche.

Secondo l'editore Pottermore, i quattro nuovi titoli sono adattati dall'audiolibro "Harry Potter: A History of Magic", ispirato alla omonima mostra della British Library di Londra.