A Pompei inaugurato un ristorante tra le rovine

Una presentazione archeologica per inaugurare il ristorante all'interno degli scavi di Pompei, in realtà operativo già da qualche tempo, nella Casina dell'Aquila, edificio ottocentesco all'interno dell'area archeologica. A intervenire all'apertura ufficiale di Chora Restaurant è stato il direttore degli scavi, Gabriel Zuchtriegel, che ha illustrato la grande scoperta dell'anno: un affresco in una sontuosa sala da banchetto, emersa non lontano dalla Casina dell'Aquila, nel centro della città, nell'ambito degli scavi nella Regio IX, decorata con un grande affresco a tema dionisiaco. Presenti anche Chiara Nasi, presidente della Cooperativa Cirfood - vincitrice della procedura di affidamento in concessione di tutti i servizi di ristorazione presso il sito di Pompei - e i ragazzi della fattoria culturale e sociale "Parvula domus", gestita dalla cooperativa sociale "Il Tulipano" che si occupa di inclusione e disabilità.

"Nell'inclusione non conta tanto quello che diciamo, perché a parole siamo tutti per l'inclusione; conta quello che riusciamo a realizzare effettivamente - ha detto Zuchtriegel in occasione della presentazione - Siamo felici che sta nascendo una sinergia tra il ristorante di Pompei e i ragazzi del Tulipano, perché è un valore aggiunto. Venire qui è sapere che anche dietro i servizi cosiddetti aggiuntivi come la ristorazione c’è un’etica e la bellezza del fare delle attività insieme, senza escludere nessuno, è un messaggio che diamo a tutto il mondo che viene a Pompei. Abbiamo la prima fattoria sociale in un'area archeologica ed è una cosa non meno importante delle grandi scoperte archeologiche".

Il Chora Restaurant completa l'offerta di servizi di ristorazione del Parco a cura di Cirfood (il ristorante self-service e il Chora Cafè & Wine bar, oltre alla caffetteria attualmente situata presso il Quadriportico, in attesa del rinnovo locali a Vicolo del Foro) ed è arricchito dall'esposizione di opere di artisti contemporanei che interpretano in chiave moderna il loro viaggio attraverso la storia e la bellezza.