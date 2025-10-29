Al collettivo artistico MaMà Dots il premio d'onore alla XV Florence Biennale

Il collettivo artistico MaMà Dots ha ricevuto il Premio d’Onore “Special Commendation from the President” alla XV Florence Biennale – International Exhibition of Contemporary Art and Design, diretta dal Prof. Pasquale Celona e ispirata al tema “The Sublime Essence of Light and Darkness”.

L’opera “Delivery?” esplora la nascita e l’identità nell’era digitale. In mostra anche “MaMà’s Virgin”, dedicata al dialogo tra spiritualità e innovazione, entrambe realizzate a mano con colori a olio su tela nel linguaggio originale del Pop Pointillism Beyond AI.

Dopo Firenze, MaMà Dots sarà presente a Art Miami e Context Art Miami 2025 con il network Liquid Art System, e nel 2026 nell’Atlante dell’Arte Contemporanea di Giunti Editore, presentato al MoMA di New York nella sezione “Maestri” di rilievo internazionale.