Il ministro della Cultura Alessandro Giuli canta Vasco Rossi. Nella cerimonia di proclamazione ufficiale della Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2027, nella sede del Mic, il ministro, dopo aver letto le motivazioni della Giuria, che ha scelto Alba, in provinca di Cuneo, si è fermato, ha lasciato un po' di suspance e poi ha attaccato, intonatissimo e divertito: "Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come....un'Albaaa", ha scandito chiedendo al pubblico di completare la frase, tra l'applauso e l'entusiamo dei rappresentanti della città vincitrice.