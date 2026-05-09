Amm. Ribuffo: "La sfida è seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima"

"La sfida principale che l'Italia ha di fronte è quella di seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima e quindi di diffondere la consapevolezza oltre la linea di costa, oltre le città che sono bagnate dal mare e di arrivare nell'entroterra dove invece ci sono straordinarie energie, che sono quelle dei nostri imprenditori, che dipendono dal mare ma non sempre ne sono consapevoli". Così l'Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le politiche del Mare, in occasione della cerimonia di premiazione - a Palazzo Gambacorti di Pisa - della III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare', promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.