circle x black
Cerca nel sito
 

Amm. Ribuffo: "La sfida è seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima"

sponsor

09 maggio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sfida principale che l'Italia ha di fronte è quella di seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima e quindi di diffondere la consapevolezza oltre la linea di costa, oltre le città che sono bagnate dal mare e di arrivare nell'entroterra dove invece ci sono straordinarie energie, che sono quelle dei nostri imprenditori, che dipendono dal mare ma non sempre ne sono consapevoli". Così l'Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le politiche del Mare, in occasione della cerimonia di premiazione - a Palazzo Gambacorti di Pisa - della III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare', promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza