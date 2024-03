Architettura, al via 'Concreto' per conservazione patrimonio in chiave sostenibile

Promuovere la sostenibilità e l'innovazione nel settore della conservazione del patrimonio architettonico. Con questo obiettivo nasce 'Concreto', un progetto di formazione internazionale che coglie l’orientamento e l’invito delle Istituzioni europee a mettere in atto strategie di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio europeo in chiave sostenibile. Il progetto è stato presentato durante una conferenza stampa che si è svolta oggi al Palazzo Municipale di Ivrea con la partecipazione del sindaco, Matteo Chiantore, e di Filippo Ghisi, site manager del sito Unesco 'Ivrea città industriale del XX secolo'.

“In linea con il New European Bauhaus, l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del Green Deal, 'Concreto' mira non solo a trasmettere e diffondere il suo approccio innovativo a livello europeo e internazionale, ma anche a promuovere il flusso di conoscenze intersettoriali ed è stato concepito e implementato da una grande Alleanza europea”, ha dichiarato Elisabetta Margiotta Nervi, segretaria della Fondazione Pier Luigi Nervi Project e coordinatrice del progetto.

Sviluppato nell'ambito del programma Erasmus+, 'Concreto' unisce 13 partner provenienti da 4 paesi europei e dalla Turchia. Guidato dal Direttore Scientifico l’architetto Irene Matteini, architetta specializzata in conservazione del patrimonio moderno, ricercatrice presso il Politecnico di Torino e lecturer presso l’Università della Pennsylvania, il progetto si propone di promuovere pratiche sostenibili per la rigenerazione delle strutture in cemento attraverso un approccio interdisciplinare e pratico.

“Ispirato alla tradizione rinascimentale della Bottega d’Artista, Concreto intraprende un viaggio di 36 mesi per rivoluzionare la formazione e la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca”, ha raccontato Matteini. Nel corso dei prossimi tre anni, 'Concreto' coinvolgerà 84 studenti e oltre 30 insegnanti provenienti da tre paesi europei. Le attività di apprendimento inizieranno con la formazione a distanza e si trasformeranno gradualmente in esperienze pratiche, che saranno svolte proprio a Ivrea presso gli edifici del sito Unesco.

“La città di Ivrea, patrimonio Unesco dal 2018, racchiude una significativa collezione di opere architettoniche moderne progettate e costruite tra gli anni '30 e '60, ponendosi come esempio unico in Europa di città industriale moderna. Ivrea sarà lo scenario ideale per gli studenti del progetto, che potranno farsi ispirare dal contesto di innovazione sociale e urbanistica di cui Adriano Olivetti è stato un precursore”, ha sottolineato il site manager Unesco Filippo Ghisi.

"Come amministratore ritengo il progetto molto interessante per la sua ottica pratica, che offrirà ai partecipanti un contesto non puramente accademico bensì interdisciplinare riguardo ai temi molto attuali di sostenibilità e rigenerazione delle strutture in cemento" ha aggiunto il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore.