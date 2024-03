Arte, assessore Sacchi: ‘Orgogliosi di ospitare questo progetto straordinario qui a Milano’

”E' una giornata speciale per Milano, perché molti mesi fa ci siamo trovati con la direttrice Alessandra Quarto a ragionare su questa intuizione di riunire il polittico di Piero della Francesca al Museo Poldi Pezzoli, un’intuizione molto milanese e meneghina. L’idea che possa atterrare un progetto di questa qualità all’interno di uno dei nostri musei ci riempie di gioia e orgoglio”. A dirlo l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, in occasione dell’evento di presentazione, da parte del Museo Poldi Pezzoli di Milano, della mostra ‘Piero della Francesca. Il polittico agostiniano riunito’ con il sostegno di Fondazione Bracco quale Main Partner. In un’esposizione unica e irripetibile, viene presentato, per la prima volta nella storia, dopo 555 anni dalla sua realizzazione, un capolavoro di Piero della Francesca: il Polittico agostiniano.