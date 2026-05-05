Arte, progetto 'Irae' di Yourban 2030 arriva a New York, tra sostenibilità e visione globale

Approda a New York 'Irae', il progetto editoriale e di visual storytelling promosso da Yourban 2030, che dall'8 al 10 maggio sarà protagonista negli spazi della Gr Gallery a Tribeca. Un’iniziativa che unisce editoria, arte contemporanea e riflessione scientifica, portando nel contesto internazionale una piattaforma dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità collettiva. Il progetto Irae, sotto la direzione creativa di Angelo Cricchi e la cura della visual editor Valeria Ribaldi, nasce come dispositivo editoriale capace di leggere il presente attraverso una pluralità di linguaggi. Ogni numero – oltre 200 pagine – raccoglie contributi di artisti, fotografi, scienziati, critici e pensatori, costruendo un racconto corale che affronta le principali trasformazioni contemporanee, dalle emergenze ambientali alle tensioni geopolitiche, fino alle implicazioni sociali e culturali dei cambiamenti globali. Non si tratta di una semplice pubblicazione, ma di una piattaforma aperta che mira a generare connessioni e attivare una riflessione condivisa.

L’appuntamento di New York segna un passaggio significativo nell’evoluzione del progetto, che dalla dimensione editoriale si estende a quella esperienziale. Attraverso la mostra Astral Journey into the Timeless Borders dell’artista italiano Alberto Di Fabio, i contenuti e le suggestioni di Irae prendono forma nello spazio espositivo. Le opere traducono visivamente il dialogo tra macrocosmo e microcosmo, trasformando immagini ispirate alla ricerca scientifica in trame pittoriche che evocano connessioni tra universo e corpo umano. In questo contesto, New York si configura come crocevia strategico per il progetto, luogo in cui linguaggi e discipline diverse convergono per interrogare il presente. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sulle crisi contemporanee, dalle sfide ambientali alle fratture geopolitiche, proponendo l’arte e l’editoria come strumenti per interpretare la complessità e immaginare scenari futuri.

Fondata a Roma nel 2018 da Veronica De Angelis, Yourban 2030 è una realtà attiva nella promozione della sostenibilità attraverso progetti di arte pubblica, innovazione e tecnologia green. Dalla realizzazione di eco-murales e interventi urbani con vernici fotocatalitiche fino a iniziative internazionali tra Europa e Stati Uniti, l’organizzazione ha sviluppato un approccio che integra creatività e impatto ambientale. Con Irae, questo percorso si amplia al campo editoriale e culturale, rafforzando una visione che mette in relazione arte, ambiente e impegno sociale. La tappa newyorkese rappresenta così un momento chiave per la diffusione internazionale del progetto e per il consolidamento di una rete che connette esperienze e competenze diverse, con l’obiettivo di costruire un dialogo globale sui temi della sostenibilità e della responsabilità condivisa