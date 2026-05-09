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Bellomo, 'premio Narrativa 'Pagine d'aMare' con il libro '33 Isole'

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09 maggio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che, molto banalmente, ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane e in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi". Così  Lucio Bellomo, premiato per la sezione Narrativa con il libro '33 Isole', nella III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare', promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.

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