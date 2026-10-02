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Carlo Riccardi, un secolo di arte, fotografia e memoria

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Una conferenza al We Gill di Roma ricorda il grande fotografo e pittore italiano nel centenario della nascita

Carlo Riccardi, un secolo di arte, fotografia e memoria
02 ottobre 2026 | 12.29
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Una conferenza al We Gill di Roma ricorda domani il grande fotografo e pittore Carlo Riccardi nel centenario della nascita. Fra i protagonisti della fotografia e dell'arte italiana del Novecento, attraverso la sua opera, Riccardi è stato un instancabile testimone della nostra storia. Il suo obiettivo ha raccontato oltre settant'anni di vita del nostro Paese: dalla Roma del dopoguerra alla Dolce Vita, dal cinema alla politica, dal mondo dello spettacolo al lavoro e alle grandi trasformazioni sociali e culturali. A condurre l'evento sarà Lorella Di Biase, giornalista e autrice del programma '1 Mattina', che porterà anche la propria testimonianza sull'opera e sulla figura di Riccardi. La prima parte dell'incontro sarà dedicata al Carlo Riccardi fotografo, attraverso testimonianze, ricordi e riflessioni sul suo straordinario percorso professionale e sul patrimonio dell'Archivio Riccardi, che conserva milioni di negativi originali realizzati a partire dal secondo dopoguerra.

Interverranno: Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio; Diego Mormorio, critico e storico della fotografia; Laura Delli Colli, giornalista e presidente della Fondazione Cinema per Roma; Graziano Marraffa, Presidente dell'Archivio del Cinema Italiano. Porteranno inoltre la loro testimonianza colleghi, amici e professionisti che hanno condiviso con Carlo Riccardi momenti importanti del suo lungo percorso, tra cui Rino Barillari, Maurizio Piccirilli, Elio Vergati, insieme a molti altri. Un breve filmato ripercorrerà quindi l'attività fotografica di Riccardi e l'attività pittorica, dagli esordi alle esperienze legate alla 'Quinta Dimensione', fino alle celebri Maxitele, alle grandi opere realizzate nelle piazze e nei luoghi storici italiani e alle opere dedicate alla pace, alla cultura e all'incontro tra i popoli.

A parlare dell'artista e del suo percorso pittorico saranno Costantino D'Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura; Claudio Strinati, Presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero della Cultura; Vittorio Esposito, critico d'arte; Massimo Papi, artista, dermatologo e creatore di Derm'Art; Aldo Reali, A.D. Sport Network. La giornata sarà quindi un'occasione per ricordare non soltanto il grande fotografo che ha immortalato personaggi e momenti fondamentali della storia italiana, ma anche l'artista che ha saputo trasformare la pittura in un'esperienza pubblica e collettiva. Il centenario di Carlo Riccardi vuole essere soprattutto un momento di memoria e di incontro tra generazioni di artisti, fotografi, giornalisti, studiosi e operatori della cultura, per mantenere viva l'eredità di un uomo che ha dedicato la propria vita all'arte e al racconto dell'Italia.

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Carlo Riccardi fotografia arte Italia centenario
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