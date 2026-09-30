Cidim, venerdì a Matera il concerto finale del progetto 'Suoni Mediterranei'

Si concluderà venerdì 2 ottobre, alle 20.30, presso l’Auditorium 'R. Gervasio' di Matera, 'Suoni Mediterranei', il progetto di cooperazione e residenza artistica transnazionale che vede protagonisti i Solisti Lucani diretti da Leonardo Colafelice e l’Ensemble Chorale Assalam guidato da Samir Bahajin. 'Suoni Mediterranei' è parte del programma Matera e Tétouan Capitali mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026 e viene promosso congiuntamente dall’Ambasciata d’Italia nel Regno del Marocco, dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e la collaborazione del Comune di Matera e della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Il progetto si è articolato in un primo concerto che ha avuto luogo a Tétouan a opera dell’orchestra I Solisti Lucani, diretta dal M° Leonardo Colafelice, che ha presentato in prima esecuzione assoluta il brano di Samale appositamente composto per il progetto. È seguita una residenza artistica a Tétouan che ha visto impegnati i musicisti italiani insieme a quelli marocchini dell’ensemble Chorale Assalam. Si è trattato di un significativo momento artistico e formativo che ha traguardato il pur importante dato musicale in una dimensione più profonda che ha consolidato i rapporti, anche amicali, fra musicisti con differenti esperienze e sensibilità. Il 27 settembre, alla presenza delle massime autorità locali e dell’Ambasciatore d’Italia presso il regno del Marocco, Pasquale Salzano e della Direttrice dell’IIC di Rabat, Serena Cinquegrana, e del Presidente del Cidim Francescantonio Pollice, si è tenuto un concerto presso il Cinéma Théâtre Espagnol di Tétouan, eseguito dai musicisti dei due gruppi e dedicato alla tradizione musicale marocchina. Il pubblico, che gremiva la sala, ha particolarmente apprezzato l’esecuzione dei diversi brani tributando vere e proprie ovazioni agli interpreti.

In questi giorni è in corso a Matera la seconda parte della residenza che vede impegnati in Italia gli artisti marocchini e italiani nella realizzazione del concerto del 2 ottobre. “Il concerto di Matera è il culmine di due settimane di intensa residenza artistica e di proficuo lavoro comune tra i diciotto musicisti dei Solisti Lucani e i quattordici artisti dell’Ensemble Chorale Assalam. Il programma della serata permetterà al pubblico italiano di conoscere la qualità e la profondità della musica tradizionale del Marocco. Siamo soddisfatti della qualità del lavoro svolto, che si configura come un importante momento di diplomazia culturale realizzata attraverso la musica con l’obiettivo di costruire ponti di pace e dialogo. Un ringraziamento non formale il Cidim rivolge al Ministero della Cultura e in particolare al Direttore Generale Spettacolo, Antonio Parente, all’Ambasciatore d’Italia, Pasquale Salzano, e alla Direttrice dell’IIC di Rabat, Serena Cinquegrana che ancora una volta hanno dimostrato una particolare sensibilità nei confronti delle proposte della nostra istituzione”, conclude Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del CIDIM.