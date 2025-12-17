circle x black
Cultura, all'Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum 'Save the Cultural Heritage'

17 dicembre 2025 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All'Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

Il riconoscimento va alla fondazione per essere “un’istituzione culturale e diplomatica di straordinaria rilevanza internazionale, impegnata da oltre vent’anni nella salvaguardia, nel restauro e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico nel mondo”, recita la motivazione. “Grazie alla visione e alla guida della presidente Mehriban Aliyeva, la Fondazione ha promosso interventi di restauro che uniscono innovazione, cooperazione tra Paesi e tutela della memoria collettiva. L’impegno dell’Azerbaigian nel sostenere il recupero di siti culturali in Italia – con particolare attenzione ai complessi monumentali vaticani – testimonia una volontà concreta di costruire ponti tra civiltà attraverso la cultura".

Dal Caucaso all’Europa, "la Fondazione ha avviato progetti di ricostruzione, programmi educativi, iniziative museali e attività diplomatiche che hanno ridato vita a luoghi simbolici, rafforzando il dialogo interculturale e promuovendo la pace attraverso il rispetto del patrimonio comune. Le numerose e costanti iniziative e collaborazioni internazionali confermano la capacità della Fondazione di trasformare il patrimonio storico artistico in uno strumento di sviluppo, cooperazione e progresso sociale. Lo straordinario impegno della Heydar Aliyev Foundation incarna i valori del Premio Laurentum, che riconosce la cultura come motore di dialogo, inclusione e futuro”.

Cultura Patrimonio storico artistico Riconoscimento internazionale Diplomazia culturale Sviluppo sociale Cooperazione internazionale
