circle x black
Cerca nel sito
 

Festival, successo per il 'Borgo Future Fest' di Monasterace

sponsor

Ha trasformato il borgo storico di Monasterace Superiore in un centro pulsante di cultura e musica

Festival, successo per il 'Borgo Future Fest' di Monasterace
05 gennaio 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è concluso con successo il Borgo Future Fest - Il Festival dei Borghi Mediterranei, l’evento che lo scorso 27 dicembre ha trasformato il borgo storico di Monasterace Superiore in un centro pulsante di cultura e musica. L'iniziativa, parte del progetto +M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience), ha dimostrato concretamente la capacità dei piccoli centri di essere attrattivi anche nella stagione invernale, puntando sulla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni.

Numeroso e intergenerazionale il pubblico accolto nella piazza di Monasterace per i due attesissimi live della serata: l'energia folk di Mimmo Cavallaro e le atmosfere internazionali dell’Urban Impressionism Tour di Dardust. A fare da collante tra le due performance, il ritmo di Studio54network, che ha mantenuto alta l'energia della piazza in un clima di festa e condivisione. Particolare apprezzamento è stato riservato alla dimensione esperienziale del Festival: la cena nei tradizionali "catoji" - organizzata dall’Associazione La Pigna e dal Ristorante Pabis - ha registrato un’ampia partecipazione, offrendo ai visitatori un’immersione autentica nella storia e nella convivialità locale. Tra spettacoli itineranti, mercatini di Natale nella corte del Castello e la presentazione di progetti innovativi, l'evento ha ribadito il valore dei borghi come laboratori di futuro.

"Borgo Future Fest ha dimostrato che quando l'innovazione incontra le radici, l'impatto sul territorio è reale e tangibile - spiega Cosmano Lombardo, ideatore del Festival e del progetto +M.O.R.E. - Monasterace non è stata solo una cornice, ma un laboratorio dove musica internazionale e identità locale hanno dialogato perfettamente. Con il progetto +M.O.R.E. abbiamo trasformato la tradizione in un volano di attrattività capace di superare la stagionalità, restituendo al borgo la sua centralità e confermando il valore della collaborazione tra pubblico, privato e cittadinanza". Per il sindaco di Monasterace, Carlo Murdolo "siamo molto soddisfatti per il successo di questa manifestazione, che ha saputo animare il borgo unendo con equilibrio la nostra tradizione e l'innovazione. Siamo inoltre contenti degli sviluppi della progettualità More, fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e sociale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borgo Future Fest Monasterace Superiore +M.O.R.E. Festival dei Borghi Mediterranei
Vedi anche
Incendio Crans-Montana, 6 feriti in condizioni critiche al Niguarda - Video
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza