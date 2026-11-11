Giornalismo sotto copertura, quando l'inchiesta diventa l'ultima strada per arrivare alla verità

In un contesto segnato dagli attacchi alla libertà di stampa, dalla manipolazione delle informazioni e dall’impiego distorto delle nuove tecnologie, arrivare alla verità è diventato sempre più complesso. In questo scenario, il giornalismo sotto copertura può rappresentare uno degli strumenti più incisivi a disposizione dei cronisti, soprattutto quando l'accesso alle informazioni viene ostacolato e determinati fenomeni restano nascosti all'opinione pubblica. È questo il tema al centro di "Undercover. Giornalismo sotto copertura. Storia, etica, tecniche e diritto", il volume firmato da Giorgio Sturlese Tosi,(Utet Università, pagime 272, 25 euro).

Il libro affronta una pratica investigativa tanto efficace quanto controversa, che affonda le proprie radici nel XIX secolo e che, nel corso del tempo, ha contribuito alla realizzazione di alcune delle più significative inchieste giornalistiche. Dalle prime esperienze dei cronisti americani infiltrati nei mercati degli schiavi fino alle più recenti indagini condotte da testate come Fanpage.it, il volume ripercorre l'evoluzione di un metodo che continua a interrogare il mondo dell'informazione. Al centro dell'analisi c'è il rapporto tra diritto di cronaca, ricerca della verità e responsabilità professionale. Il ricorso all'inganno, elemento caratteristico di alcune operazioni sotto copertura, non può infatti trasformarsi in una pratica priva di regole. Richiede, al contrario, precisi limiti etici, deontologici e giuridici, oltre a un'attenta valutazione della necessità e della proporzionalità dei mezzi utilizzati.

Sturlese Tosi ricostruisce l'evoluzione dei codici etici internazionali, esamina i casi più significativi della storia dell'undercover journalism e approfondisce il quadro normativo e giurisprudenziale entro il quale possono essere condotte queste inchieste. Ampio spazio viene inoltre dedicato alla preparazione del lavoro investigativo, alle tecniche operative, agli strumenti da utilizzare in sicurezza e alle testimonianze dirette di giornalisti che hanno sperimentato il lavoro sotto copertura. Il percorso si sviluppa attraverso otto capitoli, dalla fragilità della libertà di stampa, considerata uno dei pilastri della democrazia, ai pionieri del giornalismo infiltrato, passando per il confronto tra esperienze internazionali, codici deontologici e casi controversi, fino ad arrivare alle forme contemporanee dell'inchiesta undercover e alla sua applicazione nel panorama italiano. Non manca il confronto con esperienze che hanno segnato il dibattito internazionale, dal riconoscimento di alcune grandi inchieste investigative fino al controverso caso Project Veritas, che offre l'occasione per interrogarsi sui confini tra documentazione giornalistica, metodi di indagine e manipolazione. Con questa nuova pubblicazione, l'autore propone uno strumento di approfondimento rivolto non soltanto ai giornalisti professionisti, ma anche agli studenti e a quanti desiderano comprendere le dinamiche di una forma di giornalismo che si colloca sul delicato confine tra ricerca della verità e rispetto delle regole.