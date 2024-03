Un raro biglietto da visita della Apple Computer firmato dal suo fondatore Steve Jobs (1955-2011), risalente al 1983, è stato aggiudicato da una casa d'aste americana, RR Auction di Amherst, nel New Hampshire, per 181.183 dollari (circa 168.000 euro). Si tratta di un record mondiale per un biglietto da visita firmato.

Il biglietto da visita di colore bianco, ornato dalla sua firma ben apposta, presenta l'iconica versione "arcobaleno" del logo Apple "byte" e identifica Jobs come presidente del Consiglio di Amministrazione. Il biglietto riporta anche l'indirizzo e le informazioni di contatto della sede dell'azienda dell'epoca: 10260 Bandley Drive, Cupertino, California 95014, (408) 996-1010.

"La vendita del biglietto da visita Apple firmato da Steve Jobs per oltre 180.000 dollari stabilisce un nuovo standard per i biglietti da visita autografati. È una testimonianza dell'eredità duratura di Jobs e del profondo impatto di Apple sul mondo moderno", ha dichiarato Bobby Livingston, vicepresidente esecutivo di RR Auction. L'aggiudicazione faceva parte dell'asta in cui è stato offerto il catalogo "Steve Jobs and the Apple Computer Revolution". (di Paolo Martini)