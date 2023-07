Imprese, Pollice (Aiam): "Rapporto Symbola, con cultura cresce anche economia Paese"

"Il rapporto presentato da Fondazione Symbola e Unioncamere spiega chiaramente che sostenendo la cultura cresce anche l’economia del nostro Paese. L’intero settore, che dopo la pandemia si sta faticosamente e audacemente risollevando, è in grado di produrre bellezza come detto chiaramente anche oggi, ma soprattutto genera nuova occupazione, in modo particolare tra i giovani, immette benzina nel motore delle imprese legate al settore, offre un concreto sostegno al turismo, quindi in poche parole, sostiene una parte importante della nostra economia". Lo afferma in una nota il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) Francesco Pollice che commenta 'Io sono cultura' il rapporto realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere.

"La cultura - prosegue - è senza dubbio un comparto strategico, e per questo mai da sottovalutare. Per continuare a implementare i suoi effetti positivi ha bisogno di investimenti e di progetti concreti, come quelli che insieme ai soci di Aiam e con l’Agis portiamo avanti da tempo in Italia, in Europa e nel mondo. Noi crediamo nella cultura anche perché crediamo in un Paese che vuole crescere".