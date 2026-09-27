"L'intelligenza artificiale non ha cambiato radicalmente Wikipedia, ma sta cambiando il modo in cui le persone cercano e ricevono informazioni. La comunità continua a controllare i contenuti, mentre l’IA può diventare uno strumento utile per individuare errori. Intanto le aziende di intelligenza artificiale usano Wikipedia per addestrare i loro sistemi e il traffico dell’enciclopedia è calato di circa il 20%”. È questa, in sintesi, la fotografia tracciata da Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, intervistato dall’Adnkronos a Piacenza, dove ha ricevuto il Premio Internazionale 'Pensare Contemporaneo' 2026 durante la quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo.

"Le politiche sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono ancora in evoluzione", ha spiegato Wales, sottolineando che il funzionamento di Wikipedia è fortemente distribuito all’interno della comunità dei contributori. "Le diverse versioni linguistiche di Wikipedia possono avere posizioni leggermente differenti, a seconda del loro contesto e delle loro esigenze", ha spiegato l'ideatore nel 2001 dell'enciclopedia online libera, collaborativa e gratuita, che funziona grazie al contributo volontario di milioni di utenti in tutto il mondo. "In generale - ha aggiunto Wales - diciamo di non usare Wikipedia per creare contenuti destinati all'intelligenza artificiale". Al momento, ha osservato, "non abbiamo avuto problemi seri e quindi non abbiamo realmente messo in campo misure specifiche. La comunità controlla tutto ciò che viene inserito".

Wales ha riconosciuto che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per produrre direttamente voci enciclopediche può creare problemi: "E' fastidioso. Le persone pensano di poter scrivere una pagina di Wikipedia semplicemente chiedendo a un’intelligenza artificiale di farlo, ma il risultato non è molto buono e noi dobbiamo occuparcene". Allo stesso tempo, però, "molte persone nella comunità sono interessate a capire come possiamo usare l’IA per aiutarci a scrivere Wikipedia". Anche se, ha spiegato, "non è abbastanza affidabile per scrivere articoli, può forse individuare potenziali errori e segnalarli alla nostra attenzione".

Quanto all’utilizzo dei contenuti di Wikipedia da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, Wales ha ricordato che l’enciclopedia è distribuita con una licenza libera: "Significa che è come il software open source: tutti possono copiare, modificare e ridistribuire versioni modificate, sia commercialmente sia non commercialmente. Quindi sì, le aziende di IA stanno sicuramente usando Wikipedia per l’addestramento", ha detto Wales, definendo questo fenomeno "generalmente una cosa positiva". "Non vorresti usare un’intelligenza artificiale addestrata soltanto su X. Sarebbe molto stupida e arrabbiata", ha scherzato.

"Quello che chiediamo principalmente è l’attribuzione", ha proseguito Wales. "Le diverse aziende sono più o meno efficaci nel fornire questa attribuzione". Wikipedia, ha sottolineato, “è davvero il nostro regalo al mondo". Negli ultimi due anni, ha spiegato ancora Wales, Wikipedia ha registrato "un calo di circa il 20% del traffico". Si tratta, ha osservato, del "principale impatto dei cambiamenti che stanno avvenendo su internet". "Il principale cambiamento è che Google ora presenta in cima ai risultati i riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale", ha detto Wales. "Sono bravi a citare Wikipedia: siamo il contenuto a cui vengono inseriti più link nei riepiloghi di IA. Ma le persone non cliccano, perché hanno già ricevuto la risposta alla loro domanda".

Secondo Wales, il fenomeno riguarda soprattutto le domande che richiedono una risposta breve. "Se hai una domanda semplice, per esempio ‘quanti anni ha Tom Cruise?’, Google può semplicemente risponderti". Il traffico legato alla consultazione approfondita, però, continua a esistere. "Quando, per esempio, è morta la regina Elisabetta II, o quando è morta la cantante Dolly Parton, milioni di persone sono andate su Wikipedia per leggere approfonditamente tutto", ha ricordato Wales. "Continuiamo quindi ad avere quel traffico, quello delle persone che vengono per imparare e approfondire, ma è cambiato", ha concluso. "E certamente non siamo gli unici: molti altri siti di contenuti online, siti di informazione e così via stanno registrando cali di traffico, semplicemente perché oggi le persone ricevono direttamente le risposte alle loro domande". (di Paolo Martini)