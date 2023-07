L'IA senza paura, esce il nuovo numero di Prometheica

Può esistere un approccio all'intelligenza artificiale che non sia ingenuamente entusiasta o stupidamente reazionario? È questa la sfida alla base del progetto di Prometheica, la rassegna di studi sul sovrumanismo, la tecnica e l'identità europea, di cui le edizioni Altaforte hanno appena pubblicato il quinto volume. In questo numero, intitolato “Lucy in the Skynet” (Lucy è il nome dato all'ominide scoperto nel 1974 in Etiopia, mentre Skynet è la denominazione della rete neurale che, nella saga di Terminator, porta le macchine a sterminare gli umani), un ampio focus è dedicato proprio all'intelligenza artificiale.

Carlomanno Adinolfi presenta l’Ai come “labirinto cibernetico” che non possiamo aggirare, ma che possiamo attraversare con la forza della volontà e lo spirito eroico. Adriano Scianca svela invece come la ricerca sull’intelligenza artificiale abbia rivelato degli aspetti che avevamo dimenticato dell’intelligenza naturale, ovvero la preminenza dell’azione e della percezione sulla cognizione. In un'intervista, poi, Fabio Massimo Frattale Mascioli, professore di Teoria dei circuiti ed Elettrotecnica all’università La Sapienza di Roma, entra nel vivo dal punto di vista tecnico. Viene quindi dato ampio spazio all’intervista che il regista Christopher Nolan ha rilasciato a Wired, affrontando il tema dell’Ai in un modo al solito originale e brillante, in linea con gli spunti che da sempre offrono le sue pellicole.

Fuori dal focus, troviamo un testo dedicato al confronto tra Nick Land e Guillaume Faye, scritto da NIMH, uno degli animatori del collettivo prometeista francese Rage, e la traduzione di una lunga intervista concessa da Pierluigi Locchi alla rivista francese Éléments, in cui l’intellettuale ripercorre le tappe principali della vita e dell’opera del padre Giorgio, operando anche una salutare messa a punto sulle convergenze e le differenze tra sovrumanismo e transumanismo.