Libri: esce 'In fragranza di segreto', di Anna Rita Cammerata

"Il gioco di parole con la 'flagranza di reato' è il fil rouge di un giallo fantasy il cui protagonista è un arzillo 82enne che per predisposizione, per intuito e per bontà, è perennemente alla ricerca della verità. Ha ereditato un ingrediente segreto di cui solo lui ha la ricetta: chiunque assaggia quell'impasto, non riesce più a mentire". Anna Rita Cammerata descrive così all'Adnkronos 'In fragranza di segreto' (Compagnia Nuove Indye, pp. 114, euro 16), il suo sesto libro appena uscito, che riguarda dieci casi di 'cronaca nera' risolti da una persona semplice ma speciale, un panettiere alle prese con il lato oscuro dell'umanità.

"In questa epoca storica c'è bisogno di onestà e di verità - spiega la Cammerata, autrice radiotelevisiva da circa 40 anni- perché, come si tramanda da sempre nella mia famiglia, la verità è l'unica cosa che rende liberi". Questo "è il mio sesto volume, io i miei libri li chiamo 'scritti' -aggiunge- ed hanno tutti una matrice 'animistica': lo scopo è dare voce a chi non ce l'ha". Chi legge, sottolinea l'autrice, "trova il refuso, trova imperfezioni, trova quello che ho scritto così come mi è venuto, io nemmeno lo rileggo perché mi esce fuori così come è e così lo consegno al lettore".

"Una scrittura che, già al primo sguardo, si percepisce adatta allo schermo. Generalmente va di moda la trasposizione cinematografica da un libro. Io ho fatto il contrario: ho scritto una fiction, nasce come un'idea cinematografica, che diventa libro", prosegue. Un modo per annunciare la prossima uscita della serie tv? "Sì - rivela l'autrice - Questa fiction si farà, e il suo protagonista ha già un volto, è Massimo Wertmuller, che trovo perfetto e che ha scritto anche la prefazione. Insomma, è tutto pronto, dobbiamo solo girarla".