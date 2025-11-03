circle x black
Vincenzo Mollica, la proposta: "Il Mare di Porto Empedocle diventi Mar di Camilleri"

La richiesta di omaggio nel centenario della nascita del grande scrittore siciliano

Andrea Camilleri e Vincenzo Mollica - Ipa
03 novembre 2025 | 11.46
Redazione Adnkronos
"Mi piacerebbe che il mare davanti a Porto Empedocle venisse intitolato ad Andrea Camilleri, che lo chiamassero Mar di Camilleri perché in quel mare ci sono tutte le sue storie, a partire dai romanzi del commissario Montalbano". È la proposta lanciata questa mattina da Vincenzo Mollica, collegato in diretta con 'UnoMattina News' per parlare del centenario della nascita del grande scrittore siciliano.

Alla proposta di Mollica si sono associati i conduttori Maria Soave e Tiberio Timperi e il giornalista Bruno Luverà, ospite in studio e coautore con Mollica del volume 'Amo le triglie di scoglio', dedicato proprio a Camilleri.

