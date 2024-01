Mattarella con Sangiuliano sabato a inaugurazione di "Pesaro Capitale della Cultura"

"Il Presidente della Repubblica riempirà il Palasport come una rockstar!". Così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, dà l'annuncio ufficiale che ad aprire sabato la cerimonia di inaugurazione di 'Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024' sarà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, assieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, "non più in un teatro, come nelle edizioni precedenti in altre città, ma all'interno della Vitrifrigo Arena davanti a ottomila persone (7.500 biglietti di ingresso, gratuiti, sono già andati esauriti in pochissimi giorni, ne restano appena altri 500 prenotabili). Sarà una inaugurazione di popolo come mai in passato - sottolinea durante la conferenza di presentazione dell'evento - abbiamo fatto una scelta di partecipazione popolare anziché riservata solo alle autorità e a invitati eccellenti".

Pesaro si prepara, dunque, a quella che viene annunciata dal sindaco come "una grande giornata di orgoglio cittadino ma anche regionale e nazionale: il 20 gennaio resterà una data storica per il nostro territorio, inizio di un anno straordinario - esclama Matteo Ricci - Per tutti noi, sarà una grande opportunità di visibilità nazionale e internazionale, per un anno impegnativo che richiederà uno sforzo incredibile. La speranza è che tutto il 2024 sarà un 'crescendo rossiniano' ma dovremo saper meritarci giorno dopo giorno questo titolo di capitale italiana della cultura". E il vicesindaco, Daniele Vimini, promette: "Niente fuochi d'artificio, vogliamo accendere un fuoco olimpico, con la volontà di mettere in campo progetti specifici da reinvestire sul territorio e a lungo termine, per generare un lavoro produttivo e culturale".

Dopo gli interventi istituzionali in mattinata del presidente Mattarella, del ministro Sangiuliano, del governatore regionale Acquaroli e del sindaco Ricci, nel pomeriggio e in serata spazio alla musica, con uno spettacolo condotto da Paolo Bonolis che vedrà prima il concerto di Max Gazzè, poi il ballo con la musica dell'Orchestra Casadei, quindi la festa notturna per i più giovani con Rosa Chemical. E poi, l'Orchestra Olimpia composta da sole donne musiciste, Mariangela Gualtieri con un inno poetico inedito, un video in collaborazione con il Cern di Ginevra. L'anno di Pesaro Capitale italiana della Cultura avrà come tema unificante 'La natura della cultura', per unire arte e ambiente, scienza e tecnologia, musica e letteratura, teatro ed enogastronomia, con oltre mille appuntamenti sull'intero territorio, per quello che si annuncia come un happening senza soluzione di continuità.

(di Enzo Bonaiuto)