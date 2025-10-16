circle x black
Cerca nel sito
 

Nasce il Circolo della Storia, capire il presente studiando il passato

sponsor

La prima comunità italiana per chi ama la storia come chiave di lettura del mondo

(Chiara Filipponi ,Tommaso Piffer e Daniele Erler)
(Chiara Filipponi ,Tommaso Piffer e Daniele Erler)
16 ottobre 2025 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Spiegare in modo chiaro la complessità della storia, favorendo la nascita di una comunità di appassionati che vogliono capire il mondo e leggere il nostro tempo anche attraverso la ricerca e lo studio del passato: è questo l'obiettivo del Circolo della Storia, la prima comunità italiana di settore, ideata dallo storico e docente Tommaso Piffer, un progetto che coniuga rigore scientifico e linguaggio divulgativo.

Motore pulsante del Circolo sarà il sito circolodellastoria.it, online da oggi 16 ottobre, affiancato da una newsletter settimanale con approfondimenti, interviste, recensioni e segnalazioni dai media e dal mondo della ricerca.

"Vogliamo unire rigore e chiarezza, offrendo contenuti di qualità con un linguaggio accessibile. Crediamo nella cultura come bene comune e nella partecipazione come forma moderna di mecenatismo», spiega Tommaso Piffer. Tutti i contenuti del sito sono gratuiti: per leggerli e ricevere la newsletter basterà iscriversi. E chi vorrà sostenere la missione culturale del Circolo potrà diventare 'sostenitore' o 'mecenate' sottoscrivendo un abbonamento e permettendo a un progetto senza scopo di lucro di crescere e ampliare le proprie attività". Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste, è sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dalla Fondazione CRTrieste.

Il Circolo della Storia affonda le sue radici nel Premio nazionale di storia contemporanea Friuli Storia, giunto quest’anno alla 12esima edizione e caratterizzato da una vasta Giuria di lettori: da quel nucleo nasce oggi il Circolo pubblico e aperto a tutti, forte di oltre 1.200 cittadini hanno aderito nella fase sperimentale. Si tratta di una comunità ampia e distribuita: fra il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Veneto, e poi Lazio, Abruzzo, Toscana ed Emilia-Romagna.

Il Circolo si svilupperà su scala nazionale grazie alla futura nascita di circoli locali, dove lettori e appassionati potranno condividere iniziative di promozione, divulgazione e confronto. Il comitato direttivo del Circolo della Storia è composto da Elena Aga Rossi, Antonio Carioti, Roberto Chiarini, Ernesto Galli Della Loggia, Patrick Karlsen, Ilaria Pavan, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer, Silvio Pons, Andrea Possieri, Raoul Pupo, Antonella Salomoni e Andrea Zannini. La direzione editoriale è affidata a Daniele Erler, la direzione generale a Chiara Filipponi.

Fra i contributi già pubblicati sul sito, quelli di Mark Kramer (Harvard University) con un articolo sulla storia dei missili nucleari in Ucraina, un’intervista a Richard Overy su Hiroshima e Nagasaki, una a Kerry Brown (King’s College London) su Taiwan, un articolo di Giulia De Florio su Varlam Šalamov e uno di Stefanie Woodard sulla maratona di Berlino nella guerra fredda. Numerose le interviste, come quelle a Paolo Bricco (su Adriano Olivetti) e a Mario Isnenghi (sulla scuola). Tra le collaborazioni, spicca quella con Memorial, la onlus insignita del Premio Nobel per la Pace 2022.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza