Nasce il Circolo della Storia, capire il presente studiando il passato

La prima comunità italiana per chi ama la storia come chiave di lettura del mondo
Spiegare in modo chiaro la complessità della storia, favorendo la nascita di una comunità di appassionati che vogliono capire il mondo e leggere il nostro tempo anche attraverso la ricerca e lo studio del passato: è questo l'obiettivo del Circolo della Storia, la prima comunità italiana di settore, ideata dallo storico e docente Tommaso Piffer, un progetto che coniuga rigore scientifico e linguaggio divulgativo.
Motore pulsante del Circolo sarà il sito circolodellastoria.it, online da oggi 16 ottobre, affiancato da una newsletter settimanale con approfondimenti, interviste, recensioni e segnalazioni dai media e dal mondo della ricerca.
"Vogliamo unire rigore e chiarezza, offrendo contenuti di qualità con un linguaggio accessibile. Crediamo nella cultura come bene comune e nella partecipazione come forma moderna di mecenatismo», spiega Tommaso Piffer. Tutti i contenuti del sito sono gratuiti: per leggerli e ricevere la newsletter basterà iscriversi. E chi vorrà sostenere la missione culturale del Circolo potrà diventare 'sostenitore' o 'mecenate' sottoscrivendo un abbonamento e permettendo a un progetto senza scopo di lucro di crescere e ampliare le proprie attività". Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste, è sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dalla Fondazione CRTrieste.
Il Circolo della Storia affonda le sue radici nel Premio nazionale di storia contemporanea Friuli Storia, giunto quest’anno alla 12esima edizione e caratterizzato da una vasta Giuria di lettori: da quel nucleo nasce oggi il Circolo pubblico e aperto a tutti, forte di oltre 1.200 cittadini hanno aderito nella fase sperimentale. Si tratta di una comunità ampia e distribuita: fra il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Veneto, e poi Lazio, Abruzzo, Toscana ed Emilia-Romagna.
Il Circolo si svilupperà su scala nazionale grazie alla futura nascita di circoli locali, dove lettori e appassionati potranno condividere iniziative di promozione, divulgazione e confronto. Il comitato direttivo del Circolo della Storia è composto da Elena Aga Rossi, Antonio Carioti, Roberto Chiarini, Ernesto Galli Della Loggia, Patrick Karlsen, Ilaria Pavan, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer, Silvio Pons, Andrea Possieri, Raoul Pupo, Antonella Salomoni e Andrea Zannini. La direzione editoriale è affidata a Daniele Erler, la direzione generale a Chiara Filipponi.
Fra i contributi già pubblicati sul sito, quelli di Mark Kramer (Harvard University) con un articolo sulla storia dei missili nucleari in Ucraina, un’intervista a Richard Overy su Hiroshima e Nagasaki, una a Kerry Brown (King’s College London) su Taiwan, un articolo di Giulia De Florio su Varlam Šalamov e uno di Stefanie Woodard sulla maratona di Berlino nella guerra fredda. Numerose le interviste, come quelle a Paolo Bricco (su Adriano Olivetti) e a Mario Isnenghi (sulla scuola). Tra le collaborazioni, spicca quella con Memorial, la onlus insignita del Premio Nobel per la Pace 2022.