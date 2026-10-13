Oltre il talento, Claudia Mancinelli racconta la lezione dello sport: 'La vera vittoria è non mollare'

Il libro è dedicato alla crescita dei giovani atleti, tra disciplina, gestione delle emozioni e ruolo educativo di allenatori e famiglie

Andare oltre il talento per scoprire il valore della disciplina, della passione e della capacità di rialzarsi dopo una sconfitta. E' il messaggio al centro di "Oltre il talento. Allenare i giovani atleti alle sfide dello sport e della vita" (Limina, pagin 208, euro 18,00), il libro di Claudia Mancinelli, allenatrice di ginnastica ritmica tra le figure di riferimento del panorama italiano e internazionale. Il volume, arricchito dalla prefazione di Gianni Malagò, si propone come una guida pratica per chi accompagna le nuove generazioni nel mondo dello sport. Un invito a ripensare l'allenamento non soltanto come preparazione alla competizione, ma come strumento educativo capace di trasmettere resilienza, consapevolezza e fiducia. Perché, come suggerisce il titolo, il talento può aprire la strada, ma è la capacità di perseverare a rendere possibile il percorso.

Attraverso il racconto della propria esperienza e una riflessione concreta sul mondo dello sport giovanile, Mancinelli accompagna lettori, allenatori e genitori dietro le quinte degli allenamenti e delle competizioni. Un percorso che affronta temi centrali nella formazione delle nuove generazioni: il rapporto tra atleti e tecnici, le aspettative familiari, la gestione dell'ansia, il peso delle sconfitte e la capacità di affrontare anche il successo con equilibrio e consapevolezza.

Il libro parte da un presupposto: dietro la leggerezza e la precisione dei gesti atletici si nascondono fatica, errori, sacrifici e una disciplina costante. Il talento rappresenta un punto di partenza, ma non è sufficiente a garantire risultati e crescita personale. A fare la differenza sono anche l'applicazione, l'umiltà e la capacità di trasformare gli ostacoli in occasioni di apprendimento. Un approccio che mette al centro non soltanto la prestazione, ma anche la persona. In questa prospettiva, allenare significa accompagnare i giovani atleti in un percorso che coinvolge competenze tecniche, emozioni e relazioni, aiutandoli a sviluppare fiducia in se stessi e strumenti utili per affrontare le sfide dentro e fuori dalla palestra.

"La bravura è fondamentale, ma non basta. Servono passione, applicazione e umiltà", sottolinea Malagò nella prefazione, evidenziando come l'esperienza dell'autrice sappia tradurre i valori dello sport in una lezione che va oltre il risultato agonistico. Una lezione che comprende anche la capacità di reagire alle delusioni e di trovare nella sconfitta un'opportunità per ripartire.

Ex ginnasta e danzatrice, Mancinelli ha dedicato la propria vita al movimento, passando dall'esperienza da atleta a quella di allenatrice. Con oltre quindici anni di esperienza, ha accompagnato ginnaste come Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli fino al palcoscenico olimpico, sviluppando un metodo che coniuga rigore tecnico, ascolto e attenzione alle caratteristiche individuali di ciascuna atleta.

La sua riflessione si rivolge in particolare agli adulti che partecipano alla crescita dei giovani sportivi. Famiglie e allenatori sono chiamati a costruire un ambiente fondato sulla fiducia, nel quale le ambizioni agonistiche non oscurino il benessere e lo sviluppo personale. Perché il risultato, secondo la prospettiva proposta nel volume, acquista significato quando diventa parte di un percorso più ampio di maturazione.

La presentazione del libro è in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 17 a Roma, a Palazzo Valentini, in via Quattro Novembre 119/a, nella Sala Sassoli. A dialogare con l'autrice sarà Simona Rolandi. (di Paolo Martini)