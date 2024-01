In prima fila in platea, con il Capo dello Stato, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Un'ovazione durata oltre due minuti, con tutto il pubblico in piedi - ottomila persone alla Vitrifrigo Arena - ha salutato l'ingresso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel palasport pesarese per la cerimonia inaugurale di 'Pesaro capitale italiana della Cultura 2024'. In prima fila in platea, con il Capo dello Stato, anche Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura, Francesco Acquaroli governatore regionale delle Marche e Matteo Ricci sindaco di Pesaro. L'Orchestra Olimpia, tutta composta al femminile, dopo l'Inno d'Italia e l'Inno d'Europa, ha eseguito la Sinfonia della 'Gazza ladra' di Rossini.