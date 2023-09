Pnrr, Sangiuliano a incontro con rete Anci Campania per Comuni vincitori linea B dei Borghi

Si è tenuto, oggi a Roma, al Collegio Romano, alla presenza del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del direttore dell’Unità di Missione Pnrr, Angelantonio Orlando, e di numerosi sindaci della Campania, sia in presenza sia in videocollegamento, un tavolo tecnico per fare il punto sulle attività in corso e recepire le istanze dei Comuni risultati vincitori della linea B del bando Borghi del Pnrr.

Complessivamente, nell’ambito del Pmrr di competenza, sono 400 i milioni già assegnati dal Ministero della Cultura per interventi ricadenti nel territorio campano. Di questi, 59 milioni sono per 22 progetti elaborati da 31 Comuni, compreso il finanziamento per il Comune di Sanza della linea A del bando. Con il vicepresidente vicario Anci Campania, Antonio Del Giudice (Sindaco di Striano), il Segretario Generale Anci Campania, Nello D’Auria (Sindaco di Gragnano), il coordinatore dei piccoli comuni Anci Stefano Pisani (Sindaco di Pollica), erano presenti numerosi primi cittadini dei Comuni campani.

“La cultura deve essere un diritto diffuso, non elitario, e declinato in tutti i territori perché attiene direttamente alla qualità della vita dei cittadini. Il Ministero vuole essere vicino ai Comuni della Campania che credono nel valore della cultura. Anche perché la storia e la ricchezza del patrimonio ci dicono che in Campania la cultura può essere un grande ambito di sviluppo socio economico”, ha detto il Ministro Sangiuliano agli amministratori presenti i quali hanno apprezzato la vicinanza del Ministero e hanno espresso plauso per l’efficienza degli uffici. Durante i lavori sono state, inoltre, esaminate le linee di intervento del Pnrr, poi il Ministro ha invitato i Sindaci a elaborare proposte e predisporre progetti per i fondi FSC con i quali integrare i progetti già avviati e vararne di nuovi.