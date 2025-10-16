circle x black
Pollice (Aiam): "Oltre 11mila concerti e 112 milioni di euro, settore in piena vitalità, serve più sostegno proporzionato ai risultati"

16 ottobre 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il nostro volume d'affari supera i 112 milioni di euro e solo il 20% delle nostre attività è sostenuto dallo Stato, il resto è frutto della capacità delle associazioni di attrarre risorse pubbliche e private. Chiediamo che il sostegno statale sia proporzionato alla produttività" ha detto Francescantonio Pollice, presidente Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) durante la presentazione del rapporto Aiam 2024 sulle attività musicali in Italia e all'estero illustrato nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma.

