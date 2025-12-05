Pompei, gli scavi a Civita Giuliana rivelano schiavi meglio nutriti dei cittadini liberi

Paradossalmente, alcuni schiavi romani potevano godere di una nutrizione migliore rispetto ai cittadini liberi della loro epoca. È quanto emerge dalle ultime indagini archeologiche condotte nella villa di Civita Giuliana, situata appena a nord di Pompei, dove un contributo di 140mila euro nell'ambito della "Campagna nazionale di scavi a Pompei e in altri parchi nazionali", finanziata dalla Legge di Bilancio 2024 su proposta del Ministero della Cultura, ha permesso di esplorare in profondità il quartiere servile della villa, uno dei più grandi finora noti nell’area dell’antica città vesuviana.

Secondo quanto pubblicato sull’E-Journal degli Scavi di Pompei, nel primo piano di uno degli ambienti destinati ai servi sono state rinvenute anfore contenenti fave, di cui una semivuota, e un grande cesto con frutta – pere, mele o sorbe – alimenti che integravano la dieta a base di grano, solitamente destinata agli schiavi agricoli. Questi "strumenti parlanti" – così li chiamavano i Romani – vivevano in celle di appena 16 metri quadrati, ciascuna contenente fino a tre letti, ma l’attenzione nella conservazione del cibo e la presenza di alimenti nutrienti indicano che il padrone della villa aveva interesse a mantenere la loro forza fisica e la loro salute.

Il cibo conservato al primo piano aveva probabilmente una duplice funzione: da un lato proteggerlo dai roditori, già documentati nei piani inferiori con resti di topi e ratti rinvenuti nel 2023; dall’altro, facilitare il razionamento giornaliero, calibrato in base all’età, al sesso e al ruolo di ciascun lavoratore. È possibile che i servi più fidati del padrone, alloggiati al piano superiore, controllassero la distribuzione del cibo tra gli altri, secondo un sistema gerarchico già suggerito da studi precedenti sul quartiere servile.

I calcoli archeologici stimano che per sostenere circa cinquanta lavoratori, capienza complessiva del quartiere, fossero necessari 18.500 chilogrammi di grano all’anno, prodotti su circa 25 ettari di terreno. Tuttavia, una dieta basata esclusivamente sul grano avrebbe esposto gli schiavi a malattie legate alla malnutrizione. Integrare la dieta con proteine, come le fave, e vitamine, presenti nella frutta, garantiva non solo la sopravvivenza, ma anche la piena efficienza lavorativa di uomini, donne e bambini ridotti in schiavitù. Questa strategia alimentare spiega perché, in alcuni casi, gli schiavi delle ville pompeiane fossero meglio nutriti di cittadini liberi, le cui famiglie spesso erano costrette a chiedere elemosine per sopravvivere.

Gli scavi hanno anche restituito numerosi reperti di interesse architettonico e tecnologico. Al piano terra del quartiere servile sono stati recuperati calchi di porte e strumenti agricoli, tra cui un possibile aratro a spalla o una stegola, usata per guidare un aratro trainato da animali. Un altro calco, di dimensioni maggiori, potrebbe corrispondere a un’anta di portone a doppio battente, in attesa di riparazione. Questi elementi contribuiscono a ricostruire l’organizzazione funzionale della villa e il rapporto tra spazi abitativi, magazzini e laboratori.

Le indagini archeologiche si sono concentrate lungo il tratto urbano di Via Giuliana, sotto il quale sono emerse strutture murarie riferibili ai piani superiori della villa. Sono stati individuati quattro ambienti delimitati da tramezzi in opus craticium, collocati tra il settore residenziale a nord e il quartiere servile a sud, un’area finora poco indagata. La scoperta permette di verificare le informazioni recuperate dalle indagini giudiziarie condotte dalla Procura di Torre Annunziata, partner fondamentale della campagna di scavo avviata nel 2017 per contrastare il saccheggio sistematico della villa.

"È nei casi come questo che l’assurdità del sistema schiavistico antico diventa evidente - commenta Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei e co-autore dello studio sul quartiere servile – Trattati come macchine, gli schiavi restavano esseri umani: respiravano la stessa aria dei liberi e, in alcuni casi, mangiavano persino meglio. Temi di schiavitù e libertà, presenti allora, non appartengono solo al passato: oltre 30 milioni di persone oggi vivono in condizioni assimilabili a forme moderne di schiavitù".

L'attenzione alla dieta e alla conservazione dei viveri mostra come la gestione della villa fosse un’attività complessa e organizzata, in cui la cura della forza lavoro servile era parte integrante della produzione agricola. La scoperta delle anfore con fave e dei cestini di frutta, conservati al piano superiore, evidenzia la conoscenza pratica dei rischi legati a malattie e parassiti e l'importanza di garantire alimenti nutrienti in modo sicuro.

Il progetto attuale, denominato "Demolizione, scavo e valorizzazione in località Civita Giuliana", prevede la demolizione di due edifici sovrapposti al quartiere servile e l'ampliamento degli scavi, finanziati con fondi ordinari del Parco Archeologico. L’obiettivo è ricostruire un quadro più completo della planimetria della villa e della vita quotidiana dei suoi abitanti, servili e liberi, e sviluppare nuove strategie di conservazione e valorizzazione dell'area. Gli scavi di Civita Giuliana rappresentano un tassello fondamentale per comprendere l’organizzazione delle grandi ville pompeiane e il complesso rapporto tra proprietà, forza lavoro e alimentazione. Allo stesso tempo, offrono uno spunto di riflessione sul concetto di libertà e schiavitù, collegando il passato romano a problemi attuali di disuguaglianza e sfruttamento del lavoro. Le piccole celle, i magazzini, le porte e gli strumenti agricoli restituiscono una storia che è insieme materiale e umana: quella di uomini e donne costretti a vivere come strumenti di produzione, ma che, attraverso dettagli come il cibo e la gestione degli spazi, rivelano la loro resilienza e la complessità della vita quotidiana nell’antichità. (di Paolo Martini)