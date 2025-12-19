Premio Estense, consegnata la Colubrina d'argento a Corrado Augias

Alberto Faustini, presidente della giuria tecnica del Premio Estense, e Gian Luigi Zaina, presidente uscente della Fondazione Premio Estense, hanno incontrato, nei giorni scorsi, il giornalista e scrittore Corrado Augias a Roma per consegnargli la 41esima Colubrina d'Argento, simbolo del 'Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione', assegnato in occasione della 61esima edizione del Premio Estense che si è tenuta lo scorso 27 settembre presso il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara.

Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent'anni delle giurie dell’Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell'ambito dell'informazione e assegnato dalla giuria composta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e da dieci imprenditori espressione dei territori di Bologna, Ferrara e Modena (Marcello Bergamini, Riccardo Fava, Paolo Molinari, Laura Padovani, Mauro Padovani, Francesco Possati, Maria Silvia Salami, Donatella Sighinolfi, Giovanni Tamburini e Luca Targa) con il parere favorevole della giuria tecnica.

"Premiare Augias non significa solo premiare il giornalista che con il suo stile ha lasciato e ancora lascia un segno profondo nel nostro mestiere. Significa anche elogiare la memoria e la capacità di guardare ai fatti di oggi senza scordare la storia, le puntate precedenti, gli aspetti che potrebbero sfuggire ma che diventano elementi fondamentali per un giornalismo che abbia ancora voglia di ritrovare il senso della verità", ha dichiarato il presidente della giuria tecnica del Premio Estense, Alberto Faustini.