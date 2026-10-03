circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Malaparte, Trevi (giurato e scrittore), 'Schweblin ha un grande talento, sa quanto deve durare una storia'

sponsor

03 ottobre 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Nel caso di Samanta Schweblin bisogna dire che ha un grande talento nel capire quanto deve essere lunga la storia che ha in mente. In questo io la darei proprio come libro di testo". Lo dice Emanuele Trevi, scrittore e giurato del Premio Malaparte, parlando della scrittrice argentina scelta per l'edizione 2026. "Spesso vedo, quando faccio delle scuole di scrittura, che questa è la difficoltà delle persone giovani: bisogna sviluppare un'idea abbastanza precisa, non precisa al numero di pagine o di righe, però approssimativamente precisa, di quanto un'idea regge lo sviluppo", spiega.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza