Venezia acquisisce scultura di Manolo Valdes

Nella sua ultima seduta la Giunta comunale di Venezia su proposta del sindaco, Luigi Brugnaro, ha approvato la delibera riguardante l’accettazione di una scultura Bronzea dell’artista Manolo Valdes. Con una lettera indirizzata al sindaco l’artista ha manifestato la volontà di donare alla città una delle opere oggetto d’esposizione. L’opera dal titolo Reina Mariana (bronzo 172x126x78) ha un valore stimato di 500mila euro, verrà consegnata al Comune di Venezia senza vincoli di posizionamento ed utilizzo alla conclusione dell’esposizione in piazza San Marco, nonché senza oneri in capo all’Amministrazione per la successiva collocazione.

Dal 27 marzo al 15 giugno prossimi, infatti, è stata programma in piazzetta San Marco, in Riva Ca’ di Dio ed in Arsenale (in concomitanza con il Salone Nautico) una pubblica esposizione di sculture dell’artista Manolo Valdes, dal titolo “Las Meninas a San Marco”. In aggiunta, l'artista per il tramite della Galleria Contini ha stipulato un accordo commerciale con Vela SpA, del valore di 122 mila euro.

L’artista spagnolo Manolo Valdés nato a Valencia nel 1942, ancora ventenne ha partecipato all’Esposizione Nazionale di Belle Arti, presentando l’opera “Barca”, ora al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, nella quale sono evidenti quelli che saranno gli elementi costanti del suo lavoro, quali il tema figurativo e l’uso informale della materia sviluppando nel corso della sua carriera artistica un proprio universo creativo tramite l’estro coniugato allo studio dei materiali. Vincitore del premio Nacional de Bellas Artes España, le sue creazioni sono state oggetto di numerose esibizioni nazionali ed internazionali e conservate presso i più importanti musei e collezioni private.