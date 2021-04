Da Roma a Napoli. Lo Sport merita rispetto

Ci sono volute circa cinquanta rappresentanti di Associazioni e Società Sportive solo per alzare lo striscione in Piazza Municipio a Napoli. Sicuramente tra le più numerose la delegazione ASI capeggiata dal Dirigente Nazionale Asi Giancarlo Carosella, uniti agli altri operatori, non solo dello sport, per chiedere l'immediata riapertura di palestre, piscine, campi di calcetto, scuole di danza e circoli sportivi.

La protesta iniziata a Roma, va propagandosi in altre realtà italiane. Il popolo dello sport chiede rispetto. Il popolo dello Sport merita rispetto.

