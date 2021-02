Da Xiaomi nuovo Mi 11 5G, Snapdragon 888 e tripla fotocamera da 108 mp

Roma, 8 feb. (Adnkronos)

Arriva il nuovo smartphone Mi 11 5G, flagship di casa Xiaomi che debutta oggi portando con sé importanti miglioramenti rispetto al top di gamma precedente, il Mi 10, come ad esempio il chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, audio affidato a Harman Kardon e ricarica wireless da 50W. L'azinda ha presentato il nuovo smartphone nel corso di un evento globale in diretta trasmesso online.

Il comparto fotografico - Il nuovo dispositivo è dotato di un sensore grandangolare da 108MP con la più alta risoluzione al mondo per la fotocamera principale. Lo accompagnano una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP. Sulla parte anteriore, una fotocamera da 20MP punch-hole riduce al minimo le cornici sulla schermata home. Nel corso della presentazione di oggi, Xiaomi ha puntato i riflettori sulle capacità di ripresa video dello smartphone. Oltre a una rinnovata modalità notturna, sono presenti sei funzionalità AI cinema, registrazione HDR10+ e alla nuova modalità time-lapse Pro, in grado di regolare la velocità dell’otturatore, ISO, apertura e EV per gestire anche le situazioni di illuminazione più difficili. Il controllo professionale si estende anche all’editing con funzioni AI avanzate, tra cui AI Erase 2.0 che consente agli utenti di rimuovere oggetti o linee indesiderate dalle immagini con un semplice clic.

Display e audio - Lo schermo del Mi 11 5G è un DotDisplay amoled da 6.81'' a 120 Hz, con risoluzione WQHD+ e tecnologia del colore a 10-bit. Ha ricevuto la valutazione A+ e il premio come miglior display da DisplayMate. Tra le altre cose, è dotato di modalità Super Resolution, che aggiorna i video a bassa risoluzione alla qualità WQHD+, di Corning Gorilla Glass Victus e di touch sampling rate a 480Hz. Il sensore di impronte è sullo schermo. Sul fronte dell'audio, il nuovo smartphone è dotato di doppi speaker Harmon Kardon.

Processore e prestazioni - Mi 11 5G é il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, affiancato dalla Gpu Adreno 660, con motore Qualcomm AI di sesta generazione e il modem X60. Grazie a queste caratteristiche, il dispositivo supporta il gioco 2K/120fps/HDR e sfoggia anche un design octa-core e un nucleo ultra-large Arm Cortex-X1 che ne aumenta notevolmente le prestazioni. La Ram Lpddr5 a 3.200MHz assicura una velocità di trasferimento dati che passa da 5.500Mbps a 6.400Mbps. Inoltre, Mi 11 5G è dotato del più recente sistema di dissipazione del calore LiquidCool, così da gestire senza fatica il gaming estremo e altre operazioni ad alta capacità rimanendo sempre freddo. La batteria è da 4600mAh (typ), con tripla combinazione di ricarica: cavo da 55W, 50W wireless e 10W di ricarica inversa. Il lancio di Mi 11 5G segna anche l’inizio della collaborazione di Xiaomi con il team di sviluppatori di Genshin Impact e, a partire da questo dispositivo, l'azienda lavorerà con miHoYo per offrire agli utenti una migliore e più fluida esperienza di gioco.

Interfaccia - Sul nuovo smartphone arriverà l'interfaccia Miui 12.5, aggiornamento intermedio basato su Miui 12 con una forte attenzione alle ottimizzazioni di sistema. Dopo un completo rinnovamento dell’interfaccia utente UI del sistema, l’utilizzo della Cpu è stato ridotto fino al 22% mentre il consumo energetico fino al 15%. Tra le caratteristiche, Xiaomi ha introdotto con la nuova interfaccia la possibilità di disinstallare le app di sistema, mentre un piccolo numero di app che sono memorizzate nel sistema centrale potranno essere nascoste. Il primo lotto di dispositivi inizierà a ricevere l’aggiornamento Miui 12.5 nel secondo trimestre del 2021 e ne fanno parte il Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11 5G. La seconda ondata includerà gradualmente altri 11 dispositivi Xiaomi, il cui rilascio sarà pubblicato su miui.com.

L'arrivo dal mese prossimo - Il nuovo Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90 euro per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90 eurp per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition.