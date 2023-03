Dacia Jogger Hybrid: presentata a Lisbona la station ibrida

A partire da Marzo 2021 sono state consegnate in Europa 94.000 esemplari di Dacia Jogger.

Dacia Jogger è disponibile ora anche con motorizzazione ibrida leggera. Una station wagon capace di ospitare fino a 7 passeggeri, un modello che sin dal suo debutto avvenuto a marzo del 2021, ha conquistato oltre 94.00 clienti in tutta Europa.

Versatile, robusto e spazioso, abbina la praticità di una station wagon alle caratteristiche di un SUV, in presenza della terza fila aggiuntiva di sedili, propone ben 60 possibili configurazioni.

La versione Hybrid 140 dotata di una batteria di trazione posta sotto al pianale della ruota di scorta, esattamente come sulla versione ECO-G 100 che ospita il serbatoio GPL.

Dacia Jogger Hybrid con cambio automatico Multi Mode

La presenza di un motore elettrico consente alla Jogger Hybrid 140 di partire sistematicamente in elettrico, di avere un rendimento superiore alla media e di offrire il piacere e la silenziosità di guida tipica di un’auto elettrica.

Vantaggi che nell’utilizzo pratico si traducono in una percorrenza fino all’80% in elettrico in città e fino al 40% nel ciclo urbano.

Due gli allestimenti disponibili per il mercato italiano: Expression ed Extreme.

Oltre il 95% dei clienti che hanno scelto la Jogger Hybrid hanno optato per la versione Extreme, una configurazione all inclusive, mentre 6 clienti su 10 hanno optato per la confutazione 7 posti.

Dacia Jogger Hybrid arriverà nelle concessionarie a partire dal mese di giugno 2023.