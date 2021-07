Ddl Zan, oggi maratona di interventi in Senato

Sul ddl Zan prosegue al Senato la maratona degli interventi in Aula. Oggi ne sono previsti sessanta, ma il tempo a disposizione non permetterà di dare la parola a tutti i senatori iscritti. Pare certo, dunque, che gran parte dei senatori in lista per parlare, tra cui il leghista Andrea Ostellari, la dem Anna Rossomando, il capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo, interverranno in discussione martedì 20, giorno in cui scade il termine di presentazione degli emendamenti al ddl.Nelle prime due ore e trenta di discussione, i senatori che hanno già concluso il loro intervento sono poco più di una decina.

Alle 13.30 è prevista la sanificazione dell'Aula, alle 15 il Senato ospiterà il question time con i ministri Bianchi, Garavaglia e Carfagna.