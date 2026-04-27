Decreto Carburanti, primo via libera da parte del Senato

In un quadro economico particolarmente critico, segnato da forti tensioni geopolitiche internazionali e da un rallentamento delle prospettive di crescita interna, il Governo è intervenuto sul fronte dei prezzi energetici adottando misure di riduzione delle accise sui carburanti. Il contesto di riferimento è caratterizzato dalla crisi in Medio Oriente, dalle incertezze legate alla possibile chiusura dello stretto di Hormuz, nodo strategico per il transito delle forniture energetiche globali, e dalla revisione al ribasso delle stime di crescita economica nazionale, fattori che hanno contribuito a un aumento dei costi dell’energia e dei carburanti. In questo scenario, il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura il cosiddetto Decreto Carburanti (Dl n. 33/2026), con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei rialzi dei prezzi su famiglie, imprese e settori produttivi maggiormente esposti. Il provvedimento prevede, come misura centrale, un intervento temporaneo sulle accise applicate ai carburanti, finalizzato a ridurne il peso sul prezzo finale corrisposto dai consumatori. Accanto al taglio delle accise, il decreto contiene anche disposizioni di accompagnamento volte a garantire l’effettiva trasmissione del beneficio lungo la filiera distributiva, rafforzando i meccanismi di monitoraggio e trasparenza dei prezzi. In particolare, il testo introduce strumenti di controllo sull’andamento dei prezzi praticati presso i distributori, al fine di prevenire comportamenti speculativi e assicurare che la riduzione fiscale si rifletta concretamente sui costi sostenuti dagli utenti finali. Il decreto contempla inoltre misure di coordinamento finanziario, tese a bilanciare l’impatto della riduzione delle entrate derivanti dalle accise, attraverso specifici stanziamenti e rimodulazioni delle risorse disponibili, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. L’intervento è concepito come straordinario e limitato nel tempo, con la possibilità di ulteriori valutazioni da parte del Governo in base all’evoluzione del quadro economico e geopolitico. Con l’approvazione del Senato, il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per l’avvio della seconda fase dell’iter di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il 17 maggio. Nel complesso, il Decreto Carburanti si inserisce in una strategia di risposta emergenziale alle pressioni sui costi energetici, con l’obiettivo di contenere gli effetti della congiuntura internazionale negativa sul potere d’acquisto dei cittadini e sulla competitività del sistema economico nazionale, in attesa di un quadro macroeconomico più stabile.

La scheda del provvedimento