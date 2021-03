Decreto sostegno 2021, reddito cittadinanza e licenziamenti: cosa cambia

(Adnkronos)

Dagli ammortizzatori sociali, reddito d'emergenza e reddito di cittadinanza, al sostegno delle grandi imprese, come l'ex Ilva, passando il settore aeroportuale. Il pacchetto di interventi per il comparto lavoro è composto da 12 misure: cassa integrazione covid e blocco licenziamenti; indennità onnicomprensiva; reddito di emergenza; rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza; naspi; misure a sostegno dei lavoratori fragili; fondo terzo settore e proroga statuti; rifinanziamento fsof e integrazione del trattamento di cigs dipendenti Ilva; misure a sostegno del settore aeroportuale; contratti a termine; fondi ultima istanza.

CASSA INTEGRAZIONE COVID E BLOCCO LICENZIAMENTI: Sono previste 13 settimane di cigo, dal primo aprile 2021 al 30 giugno 2021, senza pagamento del contributo addizionale. Cassa in deroga più assegno ordinario: 28 settimane dal primo aprile 2021 al 31 dicembre 2021 senza pagamento del contributo addizionale. Cisoa:120 giorni, nel periodo compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Per le imprese che possono fruire della cigo il blocco dei licenziamenti opera fino al 30 giugno 2021, per tutte le altre imprese fino al 31 ottobre 2021. Dal primo luglio azzeramento contatore per la cigo. Semplificazione nella procedura di invio dei dati all’Inps mediante l’utilizzo delflusso Uniemens-cig.

INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA: Rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro. Indennità per i lavoratori dello sport.

REDDITO DI EMERGENZA: Rifinanziamento del rem per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021. Riconoscimento automatico delle tre quote di rem per chi ha cessato tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 Naspi e discoll e non ha né un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione né una pensione diretta o indiretta.

RIFINANZIAMENTO FONDO REDDITO CITTADINANZA: Incremento dell’autorizzazione di spesa di1 miliardo di euro.Per il 2021 sospensione dell’erogazione del Rdc (in luogo della decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i sei mesi.

NASPI: Eliminazione del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini della concessione della Naspi.

LAVORATORI FRAGILI: Rinnovo equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto.

FONDO TERZO SETTORE E PROROGA STATUTI: Incremento del fondo Terzo settore con 100 milioni di euro per il 2021. Proroga al 31 maggio 2021 del termine per l’adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore (dlgs 117/2017) degli statuti degli enti del terzo settore. Proroga del termine della convocazione delle assemblee per approvazione bilanci.

RIFINANZIAMENTO FSOF E INTEGRAZIONE TRATTAMENTO CIGS DIPENDENTI ILVA: Incremento del fondo di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e proroga dell’importo aggiuntivo (10%) del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il 2021 per i dipendenti di Ilva.

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE AEROPORTUALE: Incremento del fondo di solidarietà del settore aeroportuale e possibilità di integrare le prestazioni di cassa integrazione salariale in deroga con causale covid-19 richieste dalle imprese del trasporto aereo.

LAVORATORI AUTONOMI: Per i lavoratori autonomi rifinanziamento di 1,5 miliardi di euro del Fondo per la decontribuzione.

CONTRATTI A TERMINE: Fino al 31 dicembre ulteriore proroga della possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali.

FONDI ULTIMA ISTANZA: Incremento di 10 milioni di euro ai fini del rimborso alle casse dei professionisti degli oneri sostenuti per l’erogazione dell’indennità di ultima istanza relativa al mese di maggio 2020 prevista in favore dei professionisti iscritti alle casse citate.