Domaine de la Romanée-Conti, la 2020 è un'annata fantastica

L'amministratore delegato di Corney & Barrow, Adam Brett-Smith, ha affermato che l’annata 2020, recentemente rilasciata sul mercato, è stata "probabilmente la più bella" di un "favoloso trio 2018, 2019 e 2020".

Anche il co-proprietario del domaine, Aubert de Villaine, commentando i vini del 2020 ha detto che si aspettava che l'annata “trovasse un posto speciale tra i grandi successi degli ultimi anni.”

Le condizioni meteorologiche dell’anno 2020, sebbene molto estreme, sono state giudicate buone con un’estate calda e secca, ma soprattutto meno torrida della 2019, per acini in pianta davvero magnifici: grappoli piccoli, dalla buccia spessa, turgidi, dolci e perfettamente sani. Anche le rese, secondo Brett-Smith, "erano nella media, il che è stata una piacevole sorpresa”.

Un’annata fantastica il cui risultato potrebbe dipendere dall’adattamento delle tecniche vitivinicole che il Domaine ha messo in campo per contrastare il cambiamento climatico. Come l’innalzamento della chioma a protezione dei grappoli per estati sempre più torride. La vendemmia 2020 segna dunque un momento di svolta per Romanée-Conti che conferma vini fini, di rara eleganza e grande struttura.

I prezzi, vincolati, relativi all’annata 2020, vanno da £ 1.185 per cassa da 3 per il Corton a £ 3.870 per una singola bottiglia di Romanée-Conti.

Adnkronos - Vendemmie