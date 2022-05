Domani al Mise confronto sulle tlc tra governo, sindacati e aziende

Un tavolo che riunirà domani al Mise tutti i rappresentanti della filiera delle tlc per fare il punto sulle problematiche del settore: all'appuntamento oltre al ministro Giancarlo Giorgetti e alla sottosegretaria Anna Ascani e i sindacati ci sarà anche l'associazione che raggruppa le aziende, Asstel, con il presidente Massimo Sarmi e il direttore generale Laura Di Raimondo, nonché i rappresentanti delle società, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Al confronto, che avrà luogo al ministero in tarda mattinata, sono attesi l'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola, quello di Vodafone Italia Aldo Bisio, di Windtre Gianluca Corti e di Iliad Benedetto Levi. Per Fastweb sarà presente Lisa Di Feliciantonio, responsabile External Relations & Sustainability.